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07:27, 21 июля 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за рухнувшего с 25 метровой высоты вахтового автобуса

В Якутии завели уголовное дело после гибели 13 человек из-за падения автобуса
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал МЧС Республики Саха (Якутия)

В Якутии возбудили уголовное дело после падения с 25-метровой высоты вахтового автобуса, унесшего жизни 13 человек. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, дело возбуждено по статье о об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Трагический инцидент произошел в ночь на 21 июля. Водитель «НЕФАЗа», который перевозил сотрудников шахты «Восточная Денисовская», не справился с управлением — автобус съехал с технологической дороги и упал вниз. Всего в салоне находились около 36 человек.

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