Китай анонсировал решительные меры в ответ на один из самых жестких пакетов санкций против России. Что возмутило Пекин?

Китай заявил, что ответит на 18-й пакет санкций ЕС против РФ решительными мерами

Власти Китайской Народной Республики (КНР) возмутились из-за согласования Европейским союзом (ЕС) 18-го пакета санкций против России. Как сообщило Министерство коммерции КНР, Пекин ответит на эти действия Брюсселя решительными мерами.

В КНР подчеркнули, что новые антироссийские ограничения ЕС «противоречат духу взаимопонимания», который был достигнут на высшем уровне, «оказывают серьезное негативное воздействие на торгово-экономические отношения, а также финансовое сотрудничество между Китаем и Евросоюзом». В связи с этим китайские власти анонсировали решительные меры с целью защиты прав национальных компаний.

Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России

18 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что постпреды стран объединения согласовали 18-й пакет санкций против России. Он касается 14 физических и 41 юридического лица, 18 из которых зарегистрированы в ряде третьих стран, включая КНР.

Глава евродипломатии уточнила, что в списке присутствуют рестрикции в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также информация о новом потолке цен на российскую нефть.

Каллас назвала 18-й пакет санкций одним из самых жестких. «Мы твердо стоим на своем. ЕС только что одобрил один из самых жестких пакетов санкций против России на сегодня», — отметила она.

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Пекин заявил, что ЕС ввел санкции против бизнеса КНР по сфабрикованным обвинениям

Минкоммерции Китая заявило, что Брюссель включил китайские компании и финансовые организации в очередной пакет антироссийских санкций на основании сфабрикованных обвинений. Представители ведомства обратили внимание, что Евросоюз предпринял указанные шаги, несмотря на неоднократные возражения Пекина. По данным источника, только глава МИД КНР Ван И три или четыре раза предостерегал Каю Каллас от введения ограничений против бизнеса Китая.

Глава МИД Китая Ван И Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

В связи с этим китайское министерство выразило «резкое недовольство, решительно выступило против» и призвало ЕС немедленно прекратить такую ошибочную практику.

В Германии предрекли отказ США от ультиматумов к России и Китаю в случае встречи Путина и Трампа

Политолог Александр Рар (Германия) ранее предрек отказ Вашингтона от ультиматумов и санкций в отношении Москвы и Пекина в случае встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в КНР.

«Что можно от встречи ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций (торговых войн) в адрес России и Китая», — спрогнозировал эксперт.

По его мнению, встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина не понравится Евросоюзу, который считает, что «опять заполучил США на свою сторону». Спикер предупредил, что введение санкций и продолжение торговых войн могут привести к краху отношений между тремя государствами и разрушению мировой экономики.