ТАСС: Запад хочет зачистить правительство Сербии от пророссийских политиков

Запад хочет зачистить правительство Сербии от пророссийских политиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сербский источник.

«Давление оказывается напрямую посольствами Германии и Британии, а также рядом политиков, близких к [американскому инвестору] Александру Соросу», — раскрыл план собеседник агентства.

По данным источника, Запад добивается того, чтобы руководитель аппарата премьер-министра Сербии и советник по нацбезопасности Милош Анджич был смещен со своих должностей. Собеседник подчеркнул, что Анджич «выступает за хорошие и близкие отношения с Россией».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече с представителем Госдепа США Бренданом Ханраханом заверил его в приверженности Белграда развитию сотрудничества с Вашингтоном.