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10:49, 21 июля 2025Мир

Раскрыт план Запада по пророссийским политикам Сербии

ТАСС: Запад хочет зачистить правительство Сербии от пророссийских политиков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ren Pengfei / XinHua / Globallookpress.com

Запад хочет зачистить правительство Сербии от пророссийских политиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сербский источник.

«Давление оказывается напрямую посольствами Германии и Британии, а также рядом политиков, близких к [американскому инвестору] Александру Соросу», — раскрыл план собеседник агентства.

По данным источника, Запад добивается того, чтобы руководитель аппарата премьер-министра Сербии и советник по нацбезопасности Милош Анджич был смещен со своих должностей. Собеседник подчеркнул, что Анджич «выступает за хорошие и близкие отношения с Россией».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече с представителем Госдепа США Бренданом Ханраханом заверил его в приверженности Белграда развитию сотрудничества с Вашингтоном.

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