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08:29, 21 июля 2025Забота о себе

Раскрыт секрет мужского эротического массажа

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Microgen / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Николетта Хайдеггер рассказала, в чем главный секрет мужского эротического массажа. Ее слова приводит Men's Health.

По словам Хайдеггер, многие недооценивают эротический массаж, считая его лишь небольшой частью прелюдии, однако в некоторых традициях он является основным этапом сексуального взаимодействия. «В тантрической практике существует такое понятие, как массаж лингама, который включает в себя поглаживание пениса руками», — рассказала сексолог.

Она отметила, что эту практику вполне можно использовать в сексуальной жизни. Ее секрет заключается в том, что нужно точно знать, какие прикосновения нравятся партнеру, а какие раздражают его. Чтобы выяснить это, эксперт посоветовала просто спросить мужчину о его ощущениях. Кроме того, она призвала заранее запастись смазкой на водной основе, чтобы случайно не поранить кожу в интимных местах.

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«Массаж следует начать с прикосновений к частям тела, за пределами гениталий. Это позволит расслабиться и отдохнуть», — дала совет Хайдеггер. Далее она порекомендовала постепенно приближаться к интимной зоне, поглаживая внутренние части бедер и промежность, а затем перейти к нижней части пениса. «Попробуйте разные скорости, надавливания, места, делайте это разными частями рук, предплечья или тела. Так вы поймете, что нравится вам обоим и что для вас комфортнее», — отметила сексолог.

На завершающем этапе она посоветовала вновь перейти к массажу плеч, спины, груди или рук. По ее словам, это позволит плавно закончить процесс.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева рассказала, как перестать стесняться в постели. По ее мнению, чтобы стать увереннее в себе, можно поговорить с друзьями или самому говорить себе комплименты.

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