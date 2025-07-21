Раскрыт секрет Шварценеггера по наращиванию силы

Американский актер Арнольд Шварценеггер раскрыл секрет по наращиванию силы. Об этом сообщает Men Today.

Артист рекомендовал волновые тренировки. Метод заключается в чередовании двух базовых упражнений, например становой тяги и жима лежа, с использованием определенной схемы повторений: 5, 3, 4, 2. Для упражнений подбирается вес, с которым обычно можно выполнить только семь-восемь повторений.

Главная идея — увеличить суммарную нагрузку, сохраняя контроль над усталостью и не теряя техники. Такой метод не только способствует ускоренному росту силы и мышечной массы, но и обеспечивает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему из-за высокой интенсивности. Следует выполнять два-три волновых кластера за тренировку.

Ранее Шварценеггер раскрыл секрет своего идеального пресса. Он рассказал, что разработал систему упражнений на эту часть тела. Она состояла из планки, боковой планки, жима Паллофа, лодочки и медвежьего шага.