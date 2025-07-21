Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
0:2
Завершен
Виктория Мбоко
Вашингтон (ж)
Оренбург
0:0
2-й тайм
live
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Анна Калинская
Завтра
17:00 (Мск)
Камилла Рахимова
Вашингтон (ж)
20:56, 21 июля 2025Спорт

Раскрыт секрет Шварценеггера по наращиванию силы

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: RMP / WS / Reuters

Американский актер Арнольд Шварценеггер раскрыл секрет по наращиванию силы. Об этом сообщает Men Today.

Артист рекомендовал волновые тренировки. Метод заключается в чередовании двух базовых упражнений, например становой тяги и жима лежа, с использованием определенной схемы повторений: 5, 3, 4, 2. Для упражнений подбирается вес, с которым обычно можно выполнить только семь-восемь повторений.

Главная идея — увеличить суммарную нагрузку, сохраняя контроль над усталостью и не теряя техники. Такой метод не только способствует ускоренному росту силы и мышечной массы, но и обеспечивает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему из-за высокой интенсивности. Следует выполнять два-три волновых кластера за тренировку.

Ранее Шварценеггер раскрыл секрет своего идеального пресса. Он рассказал, что разработал систему упражнений на эту часть тела. Она состояла из планки, боковой планки, жима Паллофа, лодочки и медвежьего шага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне могут лишиться популярного лекарственного препарата. Что известно?

    Потерю влияния Москвы на Южном Кавказе объяснили

    Назван способ решения кризиса между Россией и Азербайджаном

    Раскрыт секрет Шварценеггера по наращиванию силы

    Красноярцы вернули упавших с моста утят маме-утке

    Осы погубили двухлетнего мальчика

    Звезда TikTok умер в возрасте 102 лет

    Зеленский назвал дату новой встречи с Россией

    Врач заподозрила похудевшего Филиппа Киркорова в приеме «Оземпика»

    В России высказались о главном последствии эскалации конфликта с Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости