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18:08, 21 июля 2025Наука и техника

Разработан способ превращения углекислого газа в сахар

SCMP: Сложные сахара можно получить напрямую из углекислого газа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ladanifer / Shutterstock / Fotodom

Китайские исследователи из Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии Академии наук КНР разработали систему, которая превращает метанол — вещество, получаемое из углекислого газа или промышленных отходов, — в белый сахар без использования сельхозугодий и традиционных культур вроде сахарного тростника и свеклы. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Ученые создали так называемую in vitro биотрансформацию: набор ферментов, работающих вне живого организма, последовательно собирает из простых углеродных соединений сложные сахара. В лаборатории удалось получить сахарозу с впечатляющим выходом — до 86 процентов.

Система гибкая: помимо сахарозы она способна синтезировать и другие углеводы — фруктозу, крахмал, амилозу, амилопектин, целлобиозу и даже сложные полисахариды, востребованные в пищевой и фармацевтической промышленности.

Авторы подчеркивают, что прямая конверсия углекислого газа в продукты питания может помочь справиться с нехваткой земли и воды, а также снизить углеродный след производства. Технология пока требует доработки — нужно повысить эффективность ферментов и устойчивость системы, — но уже сейчас она демонстрирует, что в будущем сахар и другие важные вещества можно будет получать без полей, урожая и долгого выращивания растений.

Ранее ученые выявили потенциальную опасность сахарозаменителей. Эксперименты показали, что сукралоза способна нарушать микрофлору кишечника, провоцируя воспаления, а в лабораторных условиях — даже вызывать повреждения ДНК.

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