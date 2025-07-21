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22:48, 21 июля 2025Россия

Россия обнародовала доказательства применения Киевом токсичных химикатов

Россия представила ОЗХО доказательства применения Киевом токсичных химикатов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия передала Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) убедительные доказательства использования Киевом токсичных химикатов. Об этом в интервью ТАСС заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Действительно, Россия передала значительный массив информации, доказывающей использование токсичных химикатов и средств борьбы с беспорядками киевским режимом против мирного населения и военнослужащих ВС РФ», — отметил Тарабрин.

Дипломат отметил, что российские эксперты подтвердили наличие на Украине сети химических лабораторий, занимающихся производством отравляющих веществ, что нарушает положения Конвенции о запрещении химического оружия.

Однако, по его словам, за последние три года Организация по запрещению химического оружия ограничивалась лишь общими заявлениями о проверке информации, поступающей из различных источников. При этом за этот период Техсекретариат ни разу не обращался к России за дополнительными уточнениями или разъяснениями по предоставленной информации.

Ранее постоянное представительство России при ОЗХО заявило о полученных результатах исследований, проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией Минобороны России, обвинив Запад в игнорировании применения ВСУ химоружия.

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