Россиян предупредили о штрафе за выращивание некоторых видов маков

Юрист Рыбченко: За выращивание некоторых видов мака россиянам грозит штраф

Дачникам в России грозит административная или уголовная ответственность за выращивание некоторых видов маков. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Он уточнил, что речь идет о тех видах, которые содержат наркотические вещества. В частности, возможен штраф от трех до пяти тысяч рублей либо арест до 15 суток.

Выращивание от 10 растений считается культивированием в крупном размере. В таком случае наступает уголовная ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480 часов или ограничения или лишения свободы до двух лет. Если культивирование было в особо крупном размере (от 200 растений), дачникам грозит лишение свободы до восьми лет с ограничением свободы до двух лет либо без него.

Ранее дачников предупредили о наказании за неправильные туалеты.