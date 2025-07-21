Россиян предупредили об опасности неправильных туалетов на даче

Эксперт Мезенцев: Туалеты на даче могут отравлять воду в колодцах

Неправильно установленные туалеты на даче могут быть опасными для здоровья и окружающей среды — в том числе отравлять воду в колодцах. Об этом предупредил россиян руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, даже если туалет оборудован как отдельная комната в доме, он должен быть удален от скважины как минимум на 12 метров.

«Нужно также помнить о соседях, поскольку туалет должен находиться не ближе метра от забора, от границы земельного участка, то есть от кадастровой», — добавил Мезенцев.

Ранее россиян предупредили, что за неправильные туалеты на даче их могут оштрафовать. Основной риск связан с выгребной ямой — она должна быть обязательно герметичной, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды. Кроме того, туалет должен находиться как минимум в 8 метрах от жилых построек и источников питьевой воды, а в отношении соседнего участка нужно учитывать минимальную дистанцию не менее 2 метров, добавил Русяев.