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10:37, 21 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам предложили разнообразить летнее меню тремя необычными салатами

Диетолог Чуракина предложила летом включить в меню салат из курицы с персиком
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DronG / Shutterstock / Fotodom

С помощью летних фруктов и овощей можно не только разнообразить рацион, но и обеспечить все системы организма ценными витаминами и минералами, заявила эндокринолог и диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина. Какие необычные салаты можно включить в летнее меню, она рассказала «Ленте.ру».

Для начала врач предложила россиянам попробовать приготовить летом салат с персиками, курицей и киноа. По ее словам, такое сочетание ингредиентов позволит обеспечить организм белком, сложными углеводами и клетчаткой. Это блюдо содержит множество полезных витаминов, микро- и макроэлементов, а также имеет низкий гликемический индекс, что особенно полезно для людей с сахарным диабетом, отметила диетолог.

Также Чуракина посоветовала салат с арбузом, сыром фета и мятой. «В составе арбуза есть антиоксиданты и калий, который важен для работы сердца. В свою очередь, мята способствует нормализации пищеварения, а фета обеспечит организм белком и кальцием», — отметила она.

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Кроме того, диетолог порекомендовала готовить фруктово-ягодные салаты, комбинируя источники сложных углеводов и клетчатки: клубнику, землянику, черешню, чернику, абрикос, яблоко, крыжовник. Чтобы обеспечить это блюдо белком, врач посоветовала добавить в него творог и посыпать семенами тыквы или кедровыми орехами. В качестве заправки для летних салатов вместо жирных соусов она призвала использовать оливковое масло, греческий йогурт, лимонный сок, бальзамический уксус.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Елизавета Золотова назвала россиянам норму воды летом. Она посоветовала летом рассчитывать суточную норму жидкости по формуле: 25-30 миллилитров жидкости на каждый килограмм идеальной массы тела.

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