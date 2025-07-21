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18:19, 21 июля 2025Моя страна

Россияне устремились на отдых летом в несколько городов страны

OneTwoTrip: Россияне устремились на отдых летом в Нальчик и Брянск
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Оксана Лычева / Фотобанк Лори

Российские туристы устремились летом на отдых в несколько городов страны — в том числе в Нальчик и Брянск. Об этом сообщают специалисты сервиса OneTwoTrip, которые проанализировали отельные бронирования на летние месяцы 2023, 2024 и 2025 годов, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в топ самых популярных вошли Горячий Ключ (Краснодарский край), Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) и Брянск (Брянская область). Также спросом пользовались за последние два года Сургут (Ханты-Мансийский автонономный округ), Ростов-на-Дону (Ростовская область) и Сочи (Краснодарский край).

Ранее в опросе россияне раскрыли бюджет на летний отдых. Каждый третий готов выделить на эти цели от 100 до 200 тысяч рублей.

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