Россиянина отправили в СИЗО за нападение на полицию после дебоша в кафе

В Москве россиянина отправили в СИЗО за драку с полицейским

В Москве по ходатайству следствия отправили в СИЗО россиянина, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия,15 июля в кафе на улице Новопетровская обвиняемый устроил дебош, но заметив прибывших на место ЧП полицейских оказал активно сопротивление, не желая быть привлеченным к административной ответственности.

В ходе допроса мужчина полностью признал вину.

Ранее в Москве две сестры-близняшки напали на полицейских в одном из торговых центров.