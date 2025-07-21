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08:23, 21 июля 2025Силовые структуры

Россиянина отправили в СИЗО за нападение на полицию после дебоша в кафе

В Москве россиянина отправили в СИЗО за драку с полицейским
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Москве по ходатайству следствия отправили в СИЗО россиянина, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия,15 июля в кафе на улице Новопетровская обвиняемый устроил дебош, но заметив прибывших на место ЧП полицейских оказал активно сопротивление, не желая быть привлеченным к административной ответственности.

В ходе допроса мужчина полностью признал вину.

Ранее в Москве две сестры-близняшки напали на полицейских в одном из торговых центров.

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