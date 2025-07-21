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10:46, 21 июля 2025Моя страна

Россиянка отметила 102-й день рождения и раскрыла секрет долголетия

Губернатор Махонин: Жительница Пермского края Вера Толокова отметила 102-летие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В Лысьвенском округе Пермского края 102-летие отметила россиянка Вера Толокова. Историю ветерана Великой Отечественной войны и ее секрет долголетия раскрыл в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

Вера Толокова родилась 20 июля 1923 года в селе Мостовое на Кубани. Отец ушел на фронт и не вернулся, а в 1943 году девушка, едва окончив сельхозтехникум, ушла добровольцем на войну. Служила прожектористом в зенитном полку, освещая небо для расчетов ПВО. За отвагу была награждена орденом Отечественной войны II степени и несколькими медалями.

После победы окончила курсы телеграфистов и работала по специальности. Позже переехала в Лысьву, где трудилась мотористом на водоканале, избиралась депутатом, участвовала в жизни поселка. В 1958 году вышла замуж, родила дочь.

Сегодня Вера Толокова живет с дочерью, ежедневно гуляет, ухаживает за садом и делает зарядку. Она уверена, главное — не сидеть на месте и не терять интерес. По ее мнению, сохранять бодрость духа ей помогает ходьба и любовь к жизни.

Ранее воспитавшая 7 детей, 21 внука, 43 правнуков и праправнука 95-летняя жительница Бурятии Cыpжy Maлaкчинoвнa Hимaeвa поделилась своим секретом долголетия.

Между тем 92-летняя жительница Китая по имени Ли рассказала, что залогом ее хорошего здоровья являются занятия спортом дома. Она отметила, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу.

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