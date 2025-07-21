Россиянка вышла замуж за гражданина Азербайджана за 15 тысяч рублей

Жительница Богдановича вышла замуж за азербайджанца за 15 тысяч рублей

Жительница города Богданович Свердловской области вышла замуж за гражданина Азербайджана за 15 тысяч рублей. Их брак признали фиктивным. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.

По данным ведомства, девушка зарегистрировала брак с иностранцем летом 2022 года. После этого новоиспеченный супруг оформил разрешение на временное проживание на территории России.

Как выяснили в суде, пара даже не встречалась, семью создавать они не планировали.

Суд признал брак недействительным. Кроме того, с жительницы Богдановича в доход государства взыскали деньги, «полученные ею по сделке от экс-супруга».

До этого стало известно, что в Казани судили мужчину по имени Христос Исус Петрович, который фиктивно прописывал у себя мигрантов. Удалось выяснить, что россиянин какое-то время состоял на учете у нарколога.