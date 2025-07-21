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14:22, 21 июля 2025Россия

Россиянка вышла замуж за гражданина Азербайджана за 15 тысяч рублей

Жительница Богдановича вышла замуж за азербайджанца за 15 тысяч рублей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Жительница города Богданович Свердловской области вышла замуж за гражданина Азербайджана за 15 тысяч рублей. Их брак признали фиктивным. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.

По данным ведомства, девушка зарегистрировала брак с иностранцем летом 2022 года. После этого новоиспеченный супруг оформил разрешение на временное проживание на территории России.

Как выяснили в суде, пара даже не встречалась, семью создавать они не планировали.

Суд признал брак недействительным. Кроме того, с жительницы Богдановича в доход государства взыскали деньги, «полученные ею по сделке от экс-супруга».

До этого стало известно, что в Казани судили мужчину по имени Христос Исус Петрович, который фиктивно прописывал у себя мигрантов. Удалось выяснить, что россиянин какое-то время состоял на учете у нарколога.

ЖЗЛ
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