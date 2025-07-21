Российская прыгунья в воду рассказала об отношении со стороны иностранных соперников

Прыгунья в воду Тимошинина: Не ожидали такого хорошего отношения от иностранцев

Российская прыгунья в воду Юлия Тимошинина рассказала о том, как иностранные соперники относились к ней на прошедших в этом году международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсменки, она не столкнулась с провокациями или оскорблениями. «Мы даже не ожидали такого хорошего отношения к нам. Нас приветствовали все, с кем мы раньше прыгали: британцы, немцы», — заявила спортсменка.

Тимошинина готовится к выступлению на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который проходит с 11 июля по 3 августа. Соревнования у прыгунов в прыжках в воду начнутся 26 июля.

Всего на турнире будет разыграно 77 комплектов медалей. Россияне, помимо прыжков в воду, также представлены в плавании, плавании на открытой воде и синхронном плавании.