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18:46, 21 июля 2025Силовые структуры

Российская студентка раскрыла подоплеку своего странного исчезновения

В Нижегородской области студентка рассказала о причине своего исчезновения
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Нижегородской области студентка рассказала о причине своего исчезновения. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах девушка рассказывает, что через один из мессенджеров ей поступил звонок якобы из социального фонда и ей сообщили о причитающейся выплате. В итоге звонивший попросил сообщить код из смс, после чего сказал, что девушка может до конца июня прийти за выплатой и указал адреса в Кстове. Через несколько минут ей пришло сообщение с неизвестного номера, что на портал Госуслуги от ее имени совершен вход.

После чего ей также пришло сообщение от якобы Росфинмониторинга с информацией, что ей полагается моральная компенсация, но для ее получения требуется внести комиссионный сбор, который затем вернется. А из компенсации будет уплачен налог. Она заняла денег у друзей и родственников. Далее с ней связался некий Александр из отдела верификации и сказал, что ей срочно нужно лететь в Москву.

После приезда они сказали, общение будет проходить только с ними и никаких контактов с родственниками быть не должно. Ее напугали ответственностью за разглашение банковской и в последующем государственной тайны, а также, что у ее родственников могут быть проблемы.

Близким Паниной разослали видео, где заплаканная студентка умоляет отправить похитителям деньги. Журналисты предположили, что девушка стала жертвой аферистов и скрывается от семьи — ее могли запугать уголовным делом на родных. Также стало известно, что она в последнее время активно занимала деньги у родственников и оформляла микрокредиты.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили российскую студентку и пригрозили увечьями ее семье.

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