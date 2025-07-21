Российский фондовый рынок отыграл связанное с угрозами Трампа падение

Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с начала июля

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в понедельник, 21 июля, превысил 2800 пунктов впервые с 4 июля, свидетельствуют данные площадки. На максимуме показатель достигал 2820,26 пункта, а к моменту написания материала скорректировался до 2808,44.

Таким образом, российский фондовый рынок на данный момент полностью отыграл падение, связанное с угрозами президента США Дональда Трампа в адрес Москвы, звучавшими в предыдущие недели.

В частности, глава Соединенных Штатов пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. До этого индекс Мосбиржи падал ниже 2600 пунктов на фоне заявлений о том, что Трамп «действительно очень зол» на своего российского коллегу Владимира Путина, и обещаний, что республиканец сделает «агрессивное» заявление (его анонсировал внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга американский сенатор Линдси Грэм).

С учетом того, что новые санкции США пока введены не были, стоимость барреля нефти Brent находится в пределах 68-70 долларов, а инфляция снижается, показатель восстановился даже в свете сохраняющейся неопределенности в сфере геополитики, отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Среднесрочным ориентиром для индекса Мосбиржи он называет движение до конца лета к отметке 2900-3000 пунктов.