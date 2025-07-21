Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:25, 21 июля 2025Бывший СССР

СБУ изъяла у антикоррупционного комитета материалы на окружение Зеленского

Дубинский: СБУ изъяла материалы НАБУ в отношении окружения Зеленского
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Служба безопасности Украины изъяла материалы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении окружения президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале со ссылкой на свои источники.

По словам парламентария, СБУ начала проведение утренних обысков в момент отсутствия главы НАБУ, который формально находился в командировке в Лондоне.

«СБУ получила полный доступ и изъяла материалы, касающиеся негласных следственных действий, которые НАБУ и САП вели в отношении ближайшего окружения Зеленского», — написал он.

Ранее обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) объяснили желанием Зеленского создать систему единоличного правления. Также в Центре противодействия коррупции (ЦПК) рассказали о начале операции по ликвидации НАБУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль предупредил Россию о последствиях дружбы с Ираном

    Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с обнаружением бактерии на побережьях Турции

    Названа лучшая одежда для сна в жару

    Главу Минцифры пригласили в Госдуму из-за штрафов за поиск экстремистских материалов

    СБУ изъяла у антикоррупционного комитета материалы на окружение Зеленского

    Россиянин вонзил в сердце соседа деревянную ножку стула

    В России высказались о главном последствии эскалации конфликта с Азербайджаном

    Shaman поделился своей главной мечтой

    Раскрыт неожиданный фактор ухудшения психического здоровья

    Зеленскому предрекли надвигающуюся катастрофу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости