СБУ изъяла у антикоррупционного комитета материалы на окружение Зеленского

Дубинский: СБУ изъяла материалы НАБУ в отношении окружения Зеленского

Служба безопасности Украины изъяла материалы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении окружения президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале со ссылкой на свои источники.

По словам парламентария, СБУ начала проведение утренних обысков в момент отсутствия главы НАБУ, который формально находился в командировке в Лондоне.

«СБУ получила полный доступ и изъяла материалы, касающиеся негласных следственных действий, которые НАБУ и САП вели в отношении ближайшего окружения Зеленского», — написал он.

Ранее обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) объяснили желанием Зеленского создать систему единоличного правления. Также в Центре противодействия коррупции (ЦПК) рассказали о начале операции по ликвидации НАБУ.