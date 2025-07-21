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18:43, 21 июля 2025Бывший СССР

Обыски СБУ в антикоррупционном бюро Украины объяснили

Обыски в НАБУ связали с желанием Зеленского усилить личный контроль власти
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: СБУ

Обыски Службы безопасности Украины в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) связаны с желанием президента страны Владимира Зеленского создать систему единоличного правления. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

«Это главное и, по сути, последнее препятствие, которое отделяет Зеленского от его стратегической цели — ликвидации политической конкурентной системы на Украине и создания системы единоличного правления», — объяснили в публикации.

Согласно информации канала, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) были созданы по инициативе США для того, чтобы усилить контроль за властью на Украине.

Ранее Центр противодействия коррупции (ЦПК) рассказал о начале операции по ликвидации НАБУ. Сотрудники Службы безопасности Украины и офиса генпрокурора провелипо всей стране обыски у детективов НАБУ.

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