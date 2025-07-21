Семилетняя девочка впала в кому после происшествия на детской площадке в российском городе

В Липецке семилетняя девочка получила множественные травмы, упав на площадке

В Липецке семилетняя девочка оказалась в коме после происшествия на детской площадке во дворе жилого дома на улице Стаханова. Об этом пишет местное издание GOROD48.

Как стало известно, ребенок упал с высоты около пяти метров, получив серьезные травмы Врачи областной детской больницы оценивают состояние пациентки как очень тяжелое. «Ребенок в коме. У девочки — политравма, то есть множество переломов, разрывы внутренних органов, сопровождающиеся развитием острых нарушений жизненно важных функций», — рассказали порталу в медучреждении.

Там добавили, что лечение потребует длительных реанимационных и хирургических мероприятий.

Ранее в Подмосковье 14-летняя девочка упала с лошади, пытаясь снять катание на телефон. В результате школьница получила тяжелые травмы и впала в кому.