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06:27, 21 июля 2025Наука и техника

Способ борьбы с последствиями сидячего образа жизни признали неэффективным

Eur J Appl Physiol: Изменение температуры не спасет от вреда длительного сидения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Японские исследователи установили, что продолжительное сидение ухудшает способность кожных сосудов расширяться, а изменение температуры окружающей среды этот эффект не устраняет. Результаты работы опубликованы в European Journal of Applied Physiology.

В исследовании участвовали 12 здоровых молодых добровольцев — шесть мужчин и шесть женщин. В один из дней они сидели без движения два часа в помещении с постоянной температурой воздуха 25 °C. В другой день условия имитировали реальную смену климата: температура попеременно понижалась до 18 °C и повышалась до 35 °C, при этом каждый цикл повторялся дважды.

После каждой сессии ученые оценивали состояние сосудов на предплечье. Выяснилось, что длительное сидение значительно снижало способность сосудов расширяться (вазодилатацию) и усиливало реакцию на сужение (вазоконстрикцию) вне зависимости от температурных условий. Авторы отмечают, что простое чередование тепла и холода не предотвращает нарушения кровотока, а значит, нужны другие меры — например, регулярные перерывы и активные движения в течение дня.

Ранее ученые раскрыли влияние пчелиного яда на сосуды. Оказалось, апитоксин может снижать жизнеспособность клеток и нарушать расширение сосудов, но при контролируемом использовании способен помочь в лечении некоторых заболеваний.

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