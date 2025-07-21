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14:23, 21 июля 2025Ценности

Стилист Лисовец раскрыл способы одеться в рыбацком стиле

Стилист Лисовец посоветовал сочетать вещи в рыбацком стиле с необычным мейкапом
Екатерина Ештокина

Фото: Francois Durand / Getty Images

Стилист Владислав Лисовец раскрыл способы одеться в модном стиле 2025 года. Соответствующий комментарий публикует Life.

Речь идет о популярном тренде Fisherman core — стиле рыбака, который подразумевает наличие в гардеробе рыбацкой униформы и предметов с морской эстетикой.

По словам специалиста, в рыбацком стиле важно учитывать детали и избегать чрезмерной простоты, чтобы не выглядеть неухоженно. Так, он посоветовал сочетать такие вещи с необычным мейкапом, стрижкой, очками необычной формы.

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Кроме того, Лисовец рассказал, что данное течение приближено к кантри-стилю и делает образ более расслабленным.

«Последние 10 лет мода постоянно забавляет то ужасной грубой обувью, то какими-то застиранными вещами в дырках. Мы хотим быть свободными, мы хотим быть другими», — пояснил эксперт популярность тренда.

Стиль рыбака стал трендом 2025 года. Среди актуальных позиций оказались рыбацкие сандалии, свитер крупной вязки, сумка-авоська и плащи, а также полосатые джемперы и резиновые сапоги.

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