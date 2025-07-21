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08:29, 21 июля 2025Бывший СССР

Столбы дыма в Киеве сняли на видео

В Киеве сняли на видео последствия ночной атаки «Гераней»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Киеве сняли на видео последствия ночной атаки «Гераней». Кадры столбов дыма в столице Украины показал Telegram-канал «Военная Хроника».

«Панорама Киева после ночной работы "Гераней"», — гласит подпись под видео. На кадрах виды столбы дыма над высотными зданиями Киева.

Авторы отмечают, что количество ударов указывает на проблему перехвата дронов Вооруженными силами Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал об ударах в Соломенском и Дарницком районах столицы Украины. До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» писал об ударе дронов «Герань-2» в городе.

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