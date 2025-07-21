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18:18, 21 июля 2025Экономика

Цены на нефть упали

Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $68,68
Вячеслав Агапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Стоимость барреля эталонной североморской марки нефти Brent опустилась до 68,68 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Сентябрьские контракты на поставку нефти упали в цене на 0,6 доллара (минус 0,87 процента). На минимуме топливо стоило 68,48 доллара.

В то же время техасское сырье марки WTI с поставкой в сентябре подешевело на 0,57 доллара (минус 0,86 процента). Его стоимость упала до 65,48 доллара за баррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в рамках 18-го пакета антироссийских санкций будет введен новый потолок цен на российскую нефть. Также планируется запретить импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

По данным Bloomberg, санкции Европейского союза (ЕС) против топлива, произведенного из российской нефти, вступят в силу не раньше января 2026 года. Эти новости развеяли опасения некоторых экспертов относительно того, что новые санкции могут повысить напряженность на и так беспокойном рынке дизельного топлива.

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