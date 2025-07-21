В Госдуме объяснили задачу подконтрольных государству мессенджеров

Толмачев: Подконтрольные государству мессенджеры смогут обезопасить граждан

Мессенджеры, которые подконтрольны государству, могут обезопасить граждан «от недружественного вторжения и проекции вредоносных смыслов», заявил РИА Новости депутат Александр Толмачев.

По его словам, противники России активно пользуются информационным оружием, которое может причинять «серьезный вред». Толмачев рассказал, что установил мессенджер Max и активно ведет соцсеть «Вконтакте». Он призвал сделать то же самое «всем, кто заботится о сохранении не просто личной информации, а ментального и физического здоровья».

Ранее компанию «Коммуникационная платформа», которая является дочерней структурой холдинга VK, назначили ответственной за работу национального мессенджера Max. Кроме того, она будет отвечать за развитие платформы. Соответствующее решение приняло правительство.