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02:12, 21 июля 2025Путешествия

В Госдуме захотели смягчить ограничения на выезд за рубеж для должников

В Госдуме предложили увеличить порог долга для запрета на выезд в три раза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Андрей Любимов / Агентство «Москва»

Депутаты Государственной думы (ГД) подготовили законопроект о трехкратном увеличении минимальной суммы долга, при которой гражданам могут временно запретить выезд за границу. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о повышении долгового порога с 30 тысяч до 90 тысяч рублей, а случае неисполнения должником требований по уплате долга — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

По мнению авторов законопроекта, такое решение позволит привлечь внимание судебных приставов к действительно злостным неплательщикам.

В апреле в Федеральной службе судебных приставов заявили о росте числа запретов на выезд из России из-за долгов. За январь-февраль 2025 года таких дел оказалось около 9,5 миллиона, а в 2024-м за такой же период производств было на три миллиона меньше.

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