В Кремле раскрыли условие преследования азербайджанцев в России

Песков: В России преследуются лишь нарушающие закон азербайджанцы

В России преследуются лишь те азербайджанцы, которые нарушают закон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что на территории России проживает большая азербайджанская диаспора, большинство представителей которой являются законопослушными гражданами.

«Практически все представители азербайджанской диаспоры — это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», — раскрыл условие преследования он.

Ранее Песков заявил, что в Кремле считают правом Баку подать в суд иск против Москвы из-за крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL). Он подчеркнул, что российские власти будут ждать официальных вердиктов.