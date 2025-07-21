В одной из стран НАТО назвали причину скорого краха альянса

РИА: В Турции заявили, что расширение НАТО на восток — это «марш к гибели»

Расширение НАТО на восток несет угрозу всем странам региона и может обернуться катастрофой для самого альянса. Об этом говорится в итоговой декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER), передает РИА Новости.

«Попытка расширить НАТО на восток, на север Черного моря, направлена против всех черноморских и средиземноморских стран и народов... Расширение НАТО на восток — это марш НАТО к своей гибели», — озвучили причину краха альянса авторы декларации.

При этом в USMER обвинили европейских глобалистов в «надуманной враждебной истерии». «Призываем всех патриотов и трудящихся Европы к борьбе с военными баронами Берлина, Парижа и Лондона», — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО при расширении на восток столкнулась с препятствием в лице Украины, однако альянс продолжает делать вид, что «доведет дело до конца».

