На Украине прогремели взрывы в Кривом Роге и Кропивницком

Вооруженные силы (ВС) России ударили по родному городу лидера Украины Владимира Зеленского. О прогремевших взрывах сообщает Telegram-канал «Общественное».

«В Кропивницком слышен звук взрыва. В пригороде Кривого Рога слышны звуки взрыва», — сказано в публикациях.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска ударом с применением фугасных авиабомб уничтожили места расположения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области.

19 июля, российское оборонное ведомство сообщило о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В результате были поражены цеха по производству составных частей ракет и дронов.