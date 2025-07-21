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13:31, 21 июля 2025Бывший СССР

В родном городе Зеленского прогремели взрывы

На Украине прогремели взрывы в Кривом Роге и Кропивницком
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leo Correa / AP

Вооруженные силы (ВС) России ударили по родному городу лидера Украины Владимира Зеленского. О прогремевших взрывах сообщает Telegram-канал «Общественное».

«В Кропивницком слышен звук взрыва. В пригороде Кривого Рога слышны звуки взрыва», — сказано в публикациях.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска ударом с применением фугасных авиабомб уничтожили места расположения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области.

19 июля, российское оборонное ведомство сообщило о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В результате были поражены цеха по производству составных частей ракет и дронов.

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