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12:10, 21 июля 2025Россия

В России оценили ситуацию с холерой после выявления инфекции в соседней стране

Роспотребнадзор: Ситуация по холере мониторится в постоянном режиме
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ситуация по всем кишечным инфекциям, включая холеру, в России мониторится в постоянном режиме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре, оценивая обстановку после выявления инфекции в соседней стране.

Как уточнила санитарная служба, случай холеры зарегистрировали в Польше, где заразилась пожилая женщина. В результате изолированы 26 ее контактных лиц, еще 80 взяты под наблюдение. При этом пациентка или ее родственники за пределы родной страны не выезжали, но контактировали с приезжими из-за границы.

В Роспотребнадзоре предположили, что ситуация с холерой в Польше может быть сложнее, чем ее освещают открытые источники. «Первичный случай зарегистрирован у пациентки, которая никуда не выезжала за пределы страны, то есть начало ситуации — источник инфекции не выявлен, и существуют дополнительные риски распространения болезни внутри страны», — пояснили там.

Отмечается, что, российская санитарная служба осуществляет усиленный санитарно-карантинный контроль в рамках федерального проекта «Санитарный щит», а также при помощи автоматической системы «Периметр». Все лица с признаками кишечных инфекций обследуются, в том числе на присутствие возбудителей холеры. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что местных случаев холеры не регистрируется в стране уже более 50 лет, а единичные проявления инфекции являются завозными.

Ранее завозной случай холеры выявили в Подмосковье. Инфекцию обнаружили у 40-летнего мужчины, прилетевшего из Индии, где он посетил несколько городов.

ЖЗЛ
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