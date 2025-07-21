В России представили ИИ-помощник для слабовидящих

В Новосибирске представили ИИ-помощник для слабовидящих

Сотрудники филиала НМИЦ «МНТК "Микрохирургия глаза"» имени академика Федорова представили помощника, который разработан на базе искусственного интеллекта (ИИ), для слабовидящих. Соответствующее сообщение появилось на сайте Новосибирского государственного университета (НГУ).

Изобретение ученых использует слуховой анализатор мозга для ориентации человека в пространстве. Оно состоит из одноплатного 16-ядерного компьютера, который размещен в наплечной сумке, видеокамеры и наушников. Профессор Валерий Черных отметил, что это устройство поможет слабовидящему человеку определять расстояние до объекта, например, дверного проема или окна.

В свою очередь, руководитель проекта в Центре ИИ НГУ Алексей Окунев рассказал, что принцип работы такого помощника простой. «"Видеть" вместо человека будет видеокамера, информация с которой поступит в портативный компьютер, преобразующий ее в текст. Затем текстовое описание преобразуется голосовым помощником и подается через наушники непосредственно пациенту. Данное сообщение предоставляет основную информацию, которую пользователю необходимо знать, чтобы ориентироваться в пространстве», — объяснил он.

Изобретение ученых показали председателю правительства РФ Дмитрию Григоренко во время его визита в вуз.

Ранее сообщалось, что дизайнер из Уфы Елена Степанова разработала одежду для слабовидящих людей и их собак-поводырей.