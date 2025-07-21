Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:33, 21 июля 2025Моя страна

В России представили ИИ-помощник для слабовидящих

В Новосибирске представили ИИ-помощник для слабовидящих
Мария Винар

Фото: Инесса Бахарева / Пресс-служба НГУ

Сотрудники филиала НМИЦ «МНТК "Микрохирургия глаза"» имени академика Федорова представили помощника, который разработан на базе искусственного интеллекта (ИИ), для слабовидящих. Соответствующее сообщение появилось на сайте Новосибирского государственного университета (НГУ).

Изобретение ученых использует слуховой анализатор мозга для ориентации человека в пространстве. Оно состоит из одноплатного 16-ядерного компьютера, который размещен в наплечной сумке, видеокамеры и наушников. Профессор Валерий Черных отметил, что это устройство поможет слабовидящему человеку определять расстояние до объекта, например, дверного проема или окна.

В свою очередь, руководитель проекта в Центре ИИ НГУ Алексей Окунев рассказал, что принцип работы такого помощника простой. «"Видеть" вместо человека будет видеокамера, информация с которой поступит в портативный компьютер, преобразующий ее в текст. Затем текстовое описание преобразуется голосовым помощником и подается через наушники непосредственно пациенту. Данное сообщение предоставляет основную информацию, которую пользователю необходимо знать, чтобы ориентироваться в пространстве», — объяснил он.

Изобретение ученых показали председателю правительства РФ Дмитрию Григоренко во время его визита в вуз.

Ранее сообщалось, что дизайнер из Уфы Елена Степанова разработала одежду для слабовидящих людей и их собак-поводырей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов отреагировал на скандал с пьяной дракой бойца из Чечни. Генерал опубликовал пост, где говорится о позоре русских

    Загоревшийся после падения обломков БПЛА в Подмосковье дом сняли вблизи

    Самокатчиков предостерегли от одной вещи

    Умерла актриса из «Служебного романа»

    На 660 процентов выросли поставки одного китайского товара в США

    Военный суд определился по слушаниям дела о теракте в «Крокусе»

    Нашествие лягушек в украинском городе попало на видео

    Российский бегун побил державшийся с Олимпиады-1980 рекорд

    Израиль выразил беспокойство из-за связей России и Ирана

    Дачников призвали срочно сажать редьку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости