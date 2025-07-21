В российском регионе отчитались об уничтожении 17 украинских БПЛА

Губернатор Клычков: 17 украинских БПЛА уничтожили над Орловской областью

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отчитался об уничтожении 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом за сутки. Подробности он привел в Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал. По данным Клычкова, значительных разрушений на земле также удалось избежать.

Он пояснил, что сотрудники силовых структур и МЧС начали проводить работу. Губернатор Орловской области поблагодарил российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

До этого над Орловской областью уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше Клычков рассказал, что Орловская область подверглась массированной атаке ВСУ.