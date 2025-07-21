Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:28, 21 июля 2025Россия

В российском регионе отчитались об уничтожении 17 украинских БПЛА

Губернатор Клычков: 17 украинских БПЛА уничтожили над Орловской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отчитался об уничтожении 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом за сутки. Подробности он привел в Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал. По данным Клычкова, значительных разрушений на земле также удалось избежать.

Он пояснил, что сотрудники силовых структур и МЧС начали проводить работу. Губернатор Орловской области поблагодарил российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

До этого над Орловской областью уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше Клычков рассказал, что Орловская область подверглась массированной атаке ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия планирует объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. К Лондону может присоединиться Германия

    Пожар после падения обломков дрона на многоэтажку в Москве попал на видео

    Во Франции раскритиковали насильственную мобилизацию на Украине

    Стало известно о банкротствах компаний в Германии из-за ухода с российского рынка

    В США сообщили о случаях изъятия органов у живых пациентов в больницах

    Стало известно о масштабной кибератаке на ведомства США

    Стало известно о массовых потерях элитной бригады ВСУ в Сумской области

    Столбы дыма в Киеве сняли на видео

    Минобороны раскрыло подробности ночного налета беспилотников ВСУ на Россию

    Раскрыт секрет мужского эротического массажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости