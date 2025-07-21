В зоне СВО заметили облегченную «буханку»

В зоне СВО заметили облегченный транспортер на базе УАЗа

Бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжают экспериментировать с легким транспортом для работы на переднем крае. В распоряжении российских войск заметили облегченный транспортер на базе микроавтобуса УАЗ, сообщает Telegram-канал Dambiev.

Легкую машину на базе УАЗа, который называют «буханкой», лишили крыши и дверей. Открытый кузов позволяет быстро покинуть автомобиль при атаке FPV-дрона. Дополнительную защиту от беспилотников обеспечивают комплексы радиоэлектронной борьбы, которые глушат подлетающие аппараты.

Легкий и быстрый транспорт активно используют в зоне СВО для эвакуации, доставки припасов и боекомплекта.

В декабре 2024 года в зоне СВО заметили пикап УАЗ-3303, вооруженный неуправляемыми авиационными ракетами. Машина получила блок Б-8М1, который вмещает 20 снарядов калибра 80 миллиметров. Базовая ракета С-8 несет кумулятивно-осколочную боевую часть весом 3,6 килограмма.