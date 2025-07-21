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17:00, 21 июля 2025Мир

Во Франции призвали прекратить помощь Украине

Филиппо призвал прекратить военную и финансовую помощь Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Panoramic / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить военную и финансовую помощь Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Франция должна прекратить быть соучастником этой бойни, больше не отправляя в эту страну ни евро, ни оружия», — говорится в публикации.

Таким образом французский политик прокомментировал видео, где украинские силовики за руки тащат мужчину по земле и затаскивают его в машину.

Ранее еще один французский политик, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян резко раскритиковал насильственную мобилизацию на Украине. Он призвал Запад открыть глаза.

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