Филиппо призвал прекратить военную и финансовую помощь Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить военную и финансовую помощь Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Франция должна прекратить быть соучастником этой бойни, больше не отправляя в эту страну ни евро, ни оружия», — говорится в публикации.

Таким образом французский политик прокомментировал видео, где украинские силовики за руки тащат мужчину по земле и затаскивают его в машину.

Ранее еще один французский политик, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян резко раскритиковал насильственную мобилизацию на Украине. Он призвал Запад открыть глаза.