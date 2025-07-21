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12:10, 21 июля 2025Наука и техника

Выявлен тревожный эффект разрыва отношений для мужчин

Psychol Bull: У мужчин после расставания риск самоубийства возрастает в 5 раз
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Мужчины, пережившие расставание или развод, сталкиваются с резко возросшим риском самоубийства. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Psychological Bulletin. Анализ 75 научных работ из 30 стран с участием более 106 миллионов мужчин показал: после разрыва отношений вероятность суицида возрастает почти в пять раз по сравнению с женатыми мужчинами.

Статистика особенно тревожная для молодых: у мужчин младше 35 лет после расставания риск самоубийства возрастает почти в девять раз. Для разведенных этот показатель в среднем выше в 2,8 раза.

Исследователи связывают это не только с эмоциональной болью — стыдом, тревогой и ощущением утраты, — но и с социальной изоляцией. Многие мужчины опираются на партнершу как на основной источник поддержки и после расставания оказываются в одиночестве.

Авторы работы предлагают развивать навыки эмоциональной регуляции, создавать группы поддержки и уделять больше внимания мужчинам, переживающим тяжелый разрыв, чтобы снизить риски и помочь сохранить жизнь.

Ранее ученые выяснили, что один из самых простых способов укрепить брак — проявлять нежность публично. Пары, которые чаще обнимаются, целуются и держатся за руки на глазах у других, оказались более довольны отношениями.

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