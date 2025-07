Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) заявил, что у граждан Украины в Крыму якобы изымают имущество с целью репрессий. Эта информация не подтвердилась.

В материале утверждается, что администрация Крыма в первой половине 2025 года получила около 2,2 миллиарда рублей (порядка 28 миллионов долларов) прибыли от «захвата» и национализации украинской собственности в Крыму. Уточняется, что средства были получены от продажи 25 объектов, ранее принадлежавших врагам Крыма и России. Об этом в ISW заявили, ссылаясь на слова председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова.

Там также написали, что Россия использует изъятие и национализацию объектов собственности «в качестве карательной меры», отнимая у украинцев их недвижимость. Данное утверждение американская организация привела, ссылаясь на слова эксперта украинской неправительственной организации «КрымSOS» (признана нежелательной в России).

Владимир Константинов действительно сообщал о том, что в Крыму за первое полугодие текущего года продали 25 национализированных объектов на общую сумму более 2,2 миллиарда рублей. Как уточнило РИА Новости, речь идет об имуществе, которое ранее принадлежало украинским олигархам.

Власти Крыма с 2022 года приняли ряд решений о национализации имущества отдельных иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Однако, как неоднократно подчеркивал Константинов, в Крыму национализируют объекты, собственники которых поддерживают Киев и спонсируют его.

«Идея национализировать предприятия, находящиеся на территории полуострова и принадлежащие украинским олигархам, возникла у нас давно. Более того, она витает в крымском сообществе, к нам обращаются работники предприятий, жители республики. Владельцы таких организаций направляют вырученные средства на преступления против нашего народа, против Крыма и России», — отмечал Константинов.

Среди прочего в Крыму национализировали имущество украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Сергея Таруты, Рината Ахметова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как указывал глава крымского парламента, выявлением такого имущества занимается антитеррористическая комиссия. «Все должно быть четко определено, должна быть доказана принадлежность объекта тому или иному персонажу. Также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации. Мы не отбираем имущество у всех без разбора», — уточнял Константинов.

Глава Крыма Сергей Аксенов обращал внимание на то, что имущество тех граждан Украины, которые не замечены в перечислении денег Вооруженным силам Украины (ВСУ) или в другой антироссийской деятельности, не национализируют.

Важно отметить, что в России оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность. Таким образом, в действительности речь идет не о попытках отобрать имущество у граждан с целью давления, а о национализации объектов, чьи собственники оказывают поддержку Киеву, что нарушает российское законодательство. При этом под точечные случаи национализации не подпадают законопослушные граждане.

Полученные от реализации национализированного имущества средства направляются на развитие Крыма. «Полученные средства направляются на развитие республики, на поддержку наших бойцов и их семей. Словом, служат на благо Крыма и крымчан», — говорил Константинов.

Утверждения о том, что власти Крыма отнимают у украинцев имущество в качестве репрессивной меры, не получили освещения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».