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15:33, 21 июля 2025Из жизни

Женщина два года крала экзаменационные материалы ради высоких оценок дочери и попалась

В Южной Корее женщина проникла в школу ради высоких оценок дочери и попалась
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Южной Корее арестовали женщину, которая незаконно помогала дочери получать в школе только высокие оценки. Об этом сообщает Korea Joogang Daily.

Ночью бывшая учительница школы для девочек в Андоне и 48-летняя женщина проникли внутрь и пробрались в класс, где лежали экзаменационные материалы. Им удалось это сделать, поскольку пропускная система еще распознавала отпечатки пальцев преподавательницы. Они планировали украсть бумаги, однако из-за технической неисправности сработала сигнализация. Женщины скрылись с места преступления и попались полиции на следующий день.

Оказалось, что дочь одной из преступниц учится в этой школе. Следователи предполагают, что мать два года платила учительнице, чтобы та крала экзаменационные материалы. Девочка готовилась ко всем тестам заранее, а затем получала высшие баллы. Известно, что она занимала первое место по оценкам в классе. На эти махинации ее матери пришлось потратить около 20 миллионов вон (один миллион рублей). Кроме того, женщина наняла эту же учительницу как репетитора для дочери, что запрещено корейским законодательством.

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Преступницы находятся под стражей. После произошедшего девочку исключили из школы и аннулировали все ее результаты. Как только расследование завершится, местное управление образования планирует проверить учебное заведение.

Ранее сообщалось, что в Китае студентку университета решили отчислить за ночь с украинцем. Как заявил представитель вуза, ее поведение «подрывает национальное достоинство и репутацию учебного заведения».

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