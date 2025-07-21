Женщина два года крала экзаменационные материалы ради высоких оценок дочери и попалась

В Южной Корее женщина проникла в школу ради высоких оценок дочери и попалась

В Южной Корее арестовали женщину, которая незаконно помогала дочери получать в школе только высокие оценки. Об этом сообщает Korea Joogang Daily.

Ночью бывшая учительница школы для девочек в Андоне и 48-летняя женщина проникли внутрь и пробрались в класс, где лежали экзаменационные материалы. Им удалось это сделать, поскольку пропускная система еще распознавала отпечатки пальцев преподавательницы. Они планировали украсть бумаги, однако из-за технической неисправности сработала сигнализация. Женщины скрылись с места преступления и попались полиции на следующий день.

Оказалось, что дочь одной из преступниц учится в этой школе. Следователи предполагают, что мать два года платила учительнице, чтобы та крала экзаменационные материалы. Девочка готовилась ко всем тестам заранее, а затем получала высшие баллы. Известно, что она занимала первое место по оценкам в классе. На эти махинации ее матери пришлось потратить около 20 миллионов вон (один миллион рублей). Кроме того, женщина наняла эту же учительницу как репетитора для дочери, что запрещено корейским законодательством.

Преступницы находятся под стражей. После произошедшего девочку исключили из школы и аннулировали все ее результаты. Как только расследование завершится, местное управление образования планирует проверить учебное заведение.

Ранее сообщалось, что в Китае студентку университета решили отчислить за ночь с украинцем. Как заявил представитель вуза, ее поведение «подрывает национальное достоинство и репутацию учебного заведения».

