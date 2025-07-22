17-летний испанский мотогонщик умер от полученных на тренировке травм

17-летний испанский мотогонщик Альсина умер от полученных на тренировке травм

17-летний испанский мотогонщик Пау Альсина умер от полученных на тренировке травм. Об этом во вторник, 22 июля, сообщает RMC Sport.

Инцидент произошел 19 июля на трассе в Сарагосе. Спортсмен потерял управление над мотоциклом, упал и ударился головой. Его госпитализировали и прооперировали, но спустя два дня он скончался.

Испанец выступал в чемпионате мира Junior GP. Лучшим результатом Альсины в отдельной гонке было 8-е место на заезде с испанском Хересе. Кроме того, он выступал в итальянском классе Moto 3 CIV.