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07:15, 22 июля 2025Ценности

52-летняя супермодель показала фигуру в бикини

52-летняя супермодель Молли Симс показала фигуру в бирюзовом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mollybsims

Американская топ-модель и актриса Молли Симс показала фигуру в купальнике. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 999 тысяч подписчиков.

52-летняя манекенщица позировала в бикини бирюзового цвета. Известно, что супермодель отдыхала с семьей в городе Кабо Сан Лукас, Мексика.

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