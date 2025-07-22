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17:41, 22 июля 2025Экономика

Банк России понизил курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 23 июля составил 78,08 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Банк России опубликовал курсы валют на 23 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Курс доллара установлен на отметке 78,0882 рубля, а евро — 91,7782 рубля. Что касается юаня, то его стоимость определена в 10,8829 рубля.

На 22 июля доллар стоил 78,3274, евро — 91,5138, а юань — 10,8910 рубля.

По мнению старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, до конца августа курс доллара существенно не изменится, сохраняясь в пределах 78-79 рублей. В свою очередь, экономист Александр Шнейдерман призвал россиян, которые собираются выехать за границу, поспешить с покупкой долларов, так как во второй половине лета не исключен резкий разворот курса российской валюты.

Между тем Банк России заверил, что не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля.

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