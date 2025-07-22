Бразилец из «Зенита» купил машину за 70 миллионов рублей

Бразильский футболист «Зенита» Вендел купил Lamborghini за 70 миллионов рублей

Бразильский футболист «Зенита» Вендел купил машину марки Lamborghini. Об этом сообщает Legalbet.

По информации портала, стоимость авто составила 70 миллионов рублей. Вендел купил его во время отпуска в Бразилии. Отмечается, что игрок хотел найти себе клуб на родине и не возвращаться в «Зенит».

Найти новый клуб Венделу не удалось, футболист прибыл на сборы сине-бело-голубых с опозданием. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что бразильца за это накажут.

В январе этого года Вендел уже пытался найти себе бразильский клуб. Тогда полузащитник также не хотел возвращаться в Россию из отпуска.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро. По неофициальным данным, бразилец получает в российском клубе почти 2,5 миллиона евро в год.