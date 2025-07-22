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14:11, 22 июля 2025Спорт

Бразилец из «Зенита» купил машину за 70 миллионов рублей

Бразильский футболист «Зенита» Вендел купил Lamborghini за 70 миллионов рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Бразильский футболист «Зенита» Вендел купил машину марки Lamborghini. Об этом сообщает Legalbet.

По информации портала, стоимость авто составила 70 миллионов рублей. Вендел купил его во время отпуска в Бразилии. Отмечается, что игрок хотел найти себе клуб на родине и не возвращаться в «Зенит».

Найти новый клуб Венделу не удалось, футболист прибыл на сборы сине-бело-голубых с опозданием. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что бразильца за это накажут.

В январе этого года Вендел уже пытался найти себе бразильский клуб. Тогда полузащитник также не хотел возвращаться в Россию из отпуска.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро. По неофициальным данным, бразилец получает в российском клубе почти 2,5 миллиона евро в год.

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