Sky News: Британца Филлипса признали виновным в попытке шпионажа в пользу России

Суд в Великобритании признал гражданина королевства Говарда Майкла Филлипса виновным в попытке передать России данные о члене парламента и бывшем министре обороны страны Гранте Шаппсе. Об этом сообщает Sky News.

«65-летний Говард Филлипс в ходе тайной операции MI5 передал домашний адрес и телефон Гранта Шаппса (...) Он сказал двум офицерам, выдававшим себя за российских агентов, что хочет работать в разведке, чтобы избежать работы в офисе после того, как потерял все свои сбережения, выйдя на пенсию в 59 лет», — передает телеканал.

Присяжные в суде единогласно признали Филлипса виновным, ссылаясь на то, что он «пытался добровольно передать данные якобы российской разведке».

29 июня член Палаты лордов Роберт Скидельски заявил, что агрессивность Великобритании по отношению к России вызвана «имперской ностальгией». Он допустил, что в какой-то степени это связано с русофобией, старыми антироссийскими настроениями, которые «восходят не только к холодной войне».

