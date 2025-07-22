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01:42, 22 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвала Украину полигоном Запада для утилизации старого оружия

Скороход: Запад использует Украину в качестве полигона для утилизации оружия
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина стала для Запада полигоном для бесплатной утилизации устаревшего оружия. При этом Киев в дальнейшем будет вынужден выплачивать за это оружие кредиты. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в беседе с журналисткой Ланой Шевчук. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале журналистки.

«Нам же дали все старье, которое им надо было утилизировать за деньги. Они его продали Украине и утилизировали здесь, на Украине, бесплатно. Ещё и мы выплатим за него кредиты», — сказала политик, назвав это «обалденной историей».

Ранее Скороход обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он относится к населению страны как к рабам.

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