На Украине обвинили Зеленского в отношении к населению как к рабам

Депутат Рады Скороход: Зеленский считает украинцев рабами

Президент Украины Владимир Зеленский относится к украинцам как к рабам и уже не скрывает этого. С таким мнением выступила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью на YouTube-канале журналистки Ланы Шевчук, комментируя позицию украинского лидера по мобилизации.

«Зеленский считает людей рабами, Зеленский четко дал понять, что из ВСУ [Вооруженных сил Украины] ты можешь вернуться только вперед ногами или тяжелым 300-м (раненым, — прим. "Ленты.Ру")», — сказала политик.

Она отметила, что бойцы вынуждены бессрочно оставаться на службе, в то время, как некоторых людей в ряды ВСУ не забирают — «Мы четко услышали, что одни должны воевать <…>, а другие нет. Другие забронированы, другие родственники, близкие друзья, знакомые», — обратила внимание Скороход.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе заседания парламента устроил перепалку с Зеленским по вопросу мобилизации. Тогда президент Украины заявил, что солдат ВСУ демобилизуют по завершении конфликта.