Десятилетний российский шахматист стал международным мастером

Десятилетний российский шахматист Роман Шогджиев стал международным мастером

Десятилетний российский шахматист Роман Шогджиев стал международным мастером. Об этом во вторник, 22 июля, сообщается в Telegram-канале Федерации шахмат России (ФШР).

Звание, предшествующее гроссмейстеру, присвоено Шогджиеву Советом Международной шахматной федерацией (ФИДЕ). «Достижение Романа будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России», — гласит заявление ФШР.

В январе 2025 года Шогджиев, которому на тот момент было девять, установил мировой рекорд. Он стал самым юным игроком в истории, которому удалось получить балл международного мастера. Россиянин сделал это в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней. Это почти на месяц раньше, нежели у предыдущего рекордсмена, аргентинского шахматиста Фаустино Оро.

Самым молодым гроссмейстером истории России является Иван Землянский. В мае 2024-го шахматист выполнил норму этого звания в возрасте 13 лет, 8 месяцев и 20 дней. Самый молодой гроссмейстер в истории — американец Абхиманью Мишра, получивший звание в 2021 году в возрасте 12 лет и 4 месяцев.