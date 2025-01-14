Девятилетний российский шахматист установил мировой рекорд

Российский шахматист Шогджиев стал самым юным международным мастером

Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев установил мировой рекорд. Об этом сообщает портал Chess.com.

Шогджиев стал самым юным игроком в истории, которому удалось получить балл международного мастера. По информации источника, это случилось на турнире в Сербии в декабре 2024 года.

Первый балл международного мастера россиянин набрал в 9 лет, 10 месяцев и 7 дней. Это почти на месяц раньше, нежели у предыдущего рекордсмена, аргентинского шахматиста Фаустино Оро.

Ранее отечественный шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Россиянин Ян Непомнящий разделил с норвежцем Магнусом Карлсеном первое место чемпионата мира по блицу.

