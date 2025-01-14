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09:27, 14 января 2025Спорт

Девятилетний российский шахматист установил мировой рекорд

Российский шахматист Шогджиев стал самым юным международным мастером
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Randy Fath / Unsplash

Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев установил мировой рекорд. Об этом сообщает портал Chess.com.

Шогджиев стал самым юным игроком в истории, которому удалось получить балл международного мастера. По информации источника, это случилось на турнире в Сербии в декабре 2024 года.

Первый балл международного мастера россиянин набрал в 9 лет, 10 месяцев и 7 дней. Это почти на месяц раньше, нежели у предыдущего рекордсмена, аргентинского шахматиста Фаустино Оро.

Ранее отечественный шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Россиянин Ян Непомнящий разделил с норвежцем Магнусом Карлсеном первое место чемпионата мира по блицу.

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