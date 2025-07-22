В детском саду в Китае захотели улучшить еду и отравили более сотни детей

В детском саду в Китае добавили в еду несъедобную краску и отравили 235 детей

В детском саду «Пэйсинь» в Китае добавили в еду несъедобную краску и отравили 235 детей Об этом сообщает BBC.

Официальное расследование показало, что десятки чиновников на уровне провинций и сотрудников больниц пытались скрыть случай отравления свинцом. Власти провинции Ганьсу сообщили, что были подделаны результаты анализов крови у детей, отравившихся в детском саду в городе Тяньшуй.

В образцах продуктов питания содержался свинец в две тысячи раз превышающий допустимую норму. Согласно документам, в попытке увеличить число детей повара сада использовали несъедобную краску, чтобы «улучшить внешний вид» блюд.

В рамках расследования были задержаны восемь человек, включая директора детского сада, поваров и его инвестора. Кроме того, десять чиновников столкнутся с «официальными проверками», а еще 17 человек находятся под следствием.

Ранее на турецкой свадьбе в городе Урфа 60 человек отравились праздничным тортом. При этом угощением не отравились жених и невеста, которые, как указывает издание BirGün, лишь попробовали торт.