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18:29, 22 июля 2025Забота о себе

Диетолог предложила полезные альтернативы воде летом

Диетолог Родригес предложила фрукты в качестве альтернативы воде летом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Летом необходимо пить больше воды, но далеко не все люди ее любят. Диетолог Уксия Родригес, чьи слова приводит издание Infosalus, предложила несколько полезных альтернатив.

Как отметила Родригес, пополнить запасы воды в организме можно с помощью овощей, ягод и фруктов. В качестве примера она привела арбуз, дыню, клубнику, кабачки, помидоры и огурцы. Они, по словам медика, как минимум на 90 процентов состоят из воды.

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Более того, у этих продуктов имеется множество полезных свойств. Так, они содержат клетчатку, благодаря которой улучшается пищеварение, антиоксиданты для защиты от окислительного стресса, витамины и минералы, необходимые для укрепления иммунитета и сердечно-сосудистой системы, а также улучшения состояния кожи, заключила Родригес.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила об опасности шаурмы летом. Употребление этого блюда, по ее словам, чревато дизентерией.

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