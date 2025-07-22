Дорогу в российском регионе перекрыли из-за опасного явления

В Кабардино-Балкарии дорогу перекрыли из-за схода селевого потока

В Кабардино-Балкарии пришлось перекрыть участок автодороги Прохладный — Баксан — Эльбрус из-за селевого потока. О последствиях опасного явления сообщает управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Сель сошел по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в городе Тырныаузе Эльбрусского района — там были повреждены опоры моста. Из-за этого было решено приостановить движение транспорта по дороге в обоих направлениях.

Водителям посоветовали пользоваться объездным маршрутом. На месте происшествия дежурят сотрудники оперативной группы МЧС и дорожно-патрульной службы полиции.

Днем ранее в Подмосковье после сильных дождей рухнул мост. Переправа не выдержала в Наро-Фоминском районе, обрушение произошло в пять часов утра. Ливневыми водами размыло пятиметровый бетонный мост между деревней Алексино и садовым товариществом Верейское.