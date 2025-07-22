Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 22 июля 2025Экономика

Дорогу в российском регионе перекрыли из-за опасного явления

В Кабардино-Балкарии дорогу перекрыли из-за схода селевого потока
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Кабардино-Балкарии»

В Кабардино-Балкарии пришлось перекрыть участок автодороги Прохладный — Баксан — Эльбрус из-за селевого потока. О последствиях опасного явления сообщает управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Сель сошел по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в городе Тырныаузе Эльбрусского района — там были повреждены опоры моста. Из-за этого было решено приостановить движение транспорта по дороге в обоих направлениях.

Водителям посоветовали пользоваться объездным маршрутом. На месте происшествия дежурят сотрудники оперативной группы МЧС и дорожно-патрульной службы полиции.

Днем ранее в Подмосковье после сильных дождей рухнул мост. Переправа не выдержала в Наро-Фоминском районе, обрушение произошло в пять часов утра. Ливневыми водами размыло пятиметровый бетонный мост между деревней Алексино и садовым товариществом Верейское.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В редакцию издания Baza пришли с обысками. Журналисты в офисе перестали выходить на связь, главного редактора не могут найти

    Общая стоимость акций производителя Labubu превысила капитализацию «Газпрома»

    В российском регионе главу группировки лжебанкиров обнаружили без признаков жизни

    В России назвали последствия размещение ядерных бомб США в Великобритании

    Шура назвал лучший город на Земле

    Володин сообщил о смерти депутата Госдумы

    Власти рассказали о вопиющем случае надругательства мигрантов над российским ребенком

    Лавров пригрозил ЕС отпором в случае продолжения Украиной терактов

    Лавров заявил о тревоге от угроз Германии

    Российские синхронистки остались без золота чемпионата мира в группе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости