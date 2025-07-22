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14:27, 22 июля 2025Мир

Глава МИД Турции раскрыл детали третьего раунда переговоров России и Украины

Глава МИД Турции Фидан: Переговоры России и Украины состоятся на этой неделе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool via Reuters

Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле состоится на этой неделе. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«На этой неделе в Стамбуле будет интенсивный дипломатический трафик. Третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины, дай Бог, пройдет на этой неделе», — раскрыл детали дипломат.

При этом он подчеркнул, что важнейшая задача для Анкары — создать условия для прямого диалога между сторонами и запустить шаги по укреплению взаимного доверия.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров может пройти в Стамбуле 24-25 июля. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что встреча с российской стороной планируется на среду, 23 июля.

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