Глава МИД Турции раскрыл детали третьего раунда переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле состоится на этой неделе. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.
«На этой неделе в Стамбуле будет интенсивный дипломатический трафик. Третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины, дай Бог, пройдет на этой неделе», — раскрыл детали дипломат.
При этом он подчеркнул, что важнейшая задача для Анкары — создать условия для прямого диалога между сторонами и запустить шаги по укреплению взаимного доверия.
Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров может пройти в Стамбуле 24-25 июля. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что встреча с российской стороной планируется на среду, 23 июля.